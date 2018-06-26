Россиян освободят от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, которые дают гражданам право не платить госпошлину за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации, сообщает во вторник газета "Известия".

Издание напоминает, что сейчас граждане освобождены от уплаты госпошлины только за восстановление российского паспорта, утраченного в результате ЧС, хотя в негодность, как правило, в подобных случаях также приходят документы на транспорт и недвижимость, водительские права, свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта. Пошлины за их оформление составляют от 350 рублей до 3,5 тыс. рублей, а восстановление полного комплекта документов на семью может обойтись в сумму порядка 10 тыс. рублей и более, уточняется в статье.

"Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации", - отметил в беседе с изданием первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, который разработал соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

По словам Исаева, в правительстве концептуально поддержали инициативу, но предложили отсрочить вступление документа в силу, так как это потребует изменения доходных статей бюджета. Его сроки будут обсуждаться с кабинетом министров, при этом депутат полагает, что первое чтение законопроекта состоится до конца весенней сессии Госдумы, пишут "Известия".