В России

Путин утвердил увеличение пошлин за выдачу загранпаспортов и водительских прав

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, - с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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