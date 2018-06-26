Главные новости
СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018В миреБританский парламент проголосовал за расширение аэропорта ХитроуСпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе
В России

СК заинтересовался нападением нетрезвых отдыхающих на сотрудника МЧС в Новосибирске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР проверяют обстоятельства конфликта, произошедшего в минувшие выходные на берегу Оби в Новосибирске, сообщает во вторник следственное управление.

Видеозапись конфликта была размещена в одной из социальных сетей.

По словам очевидцев, водитель катера (по предварительным данным, сотрудник ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) МЧС России) во время прогулки по Оби недалеко от Бугринского моста заметил лодку с пассажирами без спасательных жилетов, в том числе детьми, которой управлял предположительно нетрезвый мужчина.

Включив сирену, водитель катера попросил предполагаемого нарушителя пристать к берегу ради безопасности его самого и пассажиров. Когда сотрудник ГИМС причалил вслед за лодкой, на него набросилась группа отдыхающих. Несмотря на то, что мужчина предъявил удостоверение, они начали лезть в его катер, тянуть его за жилет, наносить удары и выкрикивать оскорбления.

При этом один из нападавших заявлял, что он прокурор района.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Новосибирск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублей
Глава Чечни предложил включить строительство дороги в стратегию развития до 2025 годаПодробнее
 Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
 Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империюМатвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГДПодробнее
В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ на эти показатели не оглядываетсяПодробнее
 В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к КадыровуВ Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову
Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина ЧечниПодробнее
 Никиту Белых ночью этапировали в колониюНикиту Белых ночью этапировали в колонию
В какой регион он отправлен, не сообщаетсяПодробнее
 Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем годуГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году
Он также объяснил, почему возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять на восемь лет, а для мужчин - только на пятьПодробнее
 В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018В миреБританский парламент проголосовал за расширение аэропорта ХитроуСпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры МосквыМоскваГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в Москве

ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"

Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублей

Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейГлава Чечни предложил включить строительство дороги в стратегию развития до 2025 года Подробнее

СК заинтересовался нападением нетрезвых отдыхающих на сотрудника МЧС в Новосибирске

На Алтае новый ураган оставил без света шесть сел и снес крышу на школе

Помпео не стал называть временные рамки денуклеаризации КНДР

Франция пообещала ответить США на повышение ввозных пошлин на автомобили

Две израильские ракеты упали рядом с аэропортом Дамаска

Трамп перестал советоваться с главой Пентагона

Трамп перестал советоваться с главой ПентагонаМэттис одним из последних узнает о важных военно-политических решениях президента Подробнее

Россиян освободят от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –17:00Франция Франция17:00CАвстралия Австралия– : –17:00Перу Перу17:00DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00