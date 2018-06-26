СК заинтересовался нападением нетрезвых отдыхающих на сотрудника МЧС в Новосибирске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР проверяют обстоятельства конфликта, произошедшего в минувшие выходные на берегу Оби в Новосибирске, сообщает во вторник следственное управление.

Видеозапись конфликта была размещена в одной из социальных сетей.

По словам очевидцев, водитель катера (по предварительным данным, сотрудник ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) МЧС России) во время прогулки по Оби недалеко от Бугринского моста заметил лодку с пассажирами без спасательных жилетов, в том числе детьми, которой управлял предположительно нетрезвый мужчина.

Включив сирену, водитель катера попросил предполагаемого нарушителя пристать к берегу ради безопасности его самого и пассажиров. Когда сотрудник ГИМС причалил вслед за лодкой, на него набросилась группа отдыхающих. Несмотря на то, что мужчина предъявил удостоверение, они начали лезть в его катер, тянуть его за жилет, наносить удары и выкрикивать оскорбления.

При этом один из нападавших заявлял, что он прокурор района.