Бизнесмен приговорен к 3,5 годам колонии за хищения при строительстве госпиталя ФСБ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил бизнесмена Владимира Романова к 3,5 годам колонии общего режима за многомиллионные хищения при реконструкции госпиталя ФСБ в столичном Щукине.

"Приговором суда от 22 июня Романов Владимир Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение, совершенное в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Там добавили, что судом также был удовлетворен иск о возмещении ущерба ФСБ России, поданный к Романову спецслужбой на сумму более 409 млн рублей.

Мера пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу, уточнили в суде.

Процесс в отношении предпринимателя проходил в закрытом режиме, поскольку материалы имеют гриф "секретно" - фабула дела не раскрывается. Вместе с тем, по данным информированного источника "Интерфакса", уголовное дело связано с хищениями денежных средств, выделенных на реконструкцию госпиталя ФСБ в московском районе Щукино.

Ход рассмотрения дела

Приговор Романову был вынесен по итогам второго рассмотрения его дела Мосгорсудом. В сентябре 2017 года суд вернул прокурору материалы для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу. Как отмечалось в оглашенном судом постановлении о возврате дела в надзорное ведомство, летом 2016 года подсудимый заключил с заместителем прокурора Москвы досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "обязался сообщить следствию о фактах совершения должностными лицами ФСБ России преступлений, связанных с заключением и исполнением государственных контрактов, дать показания в отношении указанных должностных лиц, участвовать во всех следственных действиях".

Из представления прокуратуры о рассмотрении дела Романова в особом порядке, говорилось в постановлении суда, следует, что "Романовым были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве". В то же время суд пришел к выводу, что гособвинителем не были "конкретизированы характер и пределы содействия Романова следствию, значение его сотрудничества, не указаны, какие дела и преступления расследованы, раскрыты, какие именно лица изобличены в их совершении".

Так, суд установил, что гособвинитель представил лишь информационную справку, "в которой сообщается о том, что материалы проверки в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников УКС (Управление капитального строительства - ИФ) 7 службы ФСБ России по факту хищения денежных средств при реконструкции Центрального военного клинического госпиталя выделены в отдельное производство".

"Кроме того, в суде исследовано постановление о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лиц, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако из текста данного постановления не следует, что оно было выделено в результате сообщения Романовым каких-либо данных", - подчеркивалось в постановлении Мосгорсуда.

В итоге суд заключил, что "данных, подтверждающих реализацию досудебного соглашения с Романовым суду не представлено ни в материалах дела, ни в судебном заседании", в связи с чем было принято решение о возврате его дела прокурору.