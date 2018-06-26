Разделения Минобрнауки на два ведомства обещали завершить к концу года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Процесс разделения министерства образования и науки на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования планируется завершить в декабре этого года, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Одна из сложных задач - разделение имущества: Минобрнауки подчинялось около 250 вузов, сейчас они переходят в новое ведомство, что автоматически влечет за собой переход финансирования на государственное задание и имущества, пояснила Васильева в интервью "Интерфаксу".

Министр также рассказала, что ее ведомство может получить историческую эмблему с орлом и свитком. "Над ней работаем. Должна сказать, что это приятная часть нашей работы. Это может быть орел, держащий свиток как символ просвещения. Это эмблема историческая", - сказала Васильева.

Согласно указу президента России, министерство образования и науки России было разделено на два ведомства: Миннауки, которое будет отвечать за научные организации и вузы, и Минпросвещения, которому отойдут школы, детские сады и дополнительное образование.