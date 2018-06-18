Трубников стал первым замминистра науки и высшего образования РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Григория Трубникова первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее Трубников занимал должность заместителя министра образования и науки.

Ранее в понедельник Медведев подписал документ о полномочиях министерства науки и высшего образования и сообщил, что утвердил распоряжение о назначении четырех заместителей министра. Так, были подписаны распоряжения о назначении заместителями министра науки и высшего образования Сергея Кузьмина, Алексея Медведева и Александра Степанова. Соответствующие документы также опубликованы на сайте правительства РФ.

В мае 2018 года Минобрнауки РФ было преобразовано в два министерства: просвещения и науки и высшего образования. Во главе первого осталась бывший руководитель Минобрнауки Ольга Васильева, Миннауки возглавил бывший глава ФАНО Михаил Котюков.