Глава РАН сообщил о сохранении академией полномочий в отношении институтов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Полномочия Российской академии наук в отношении академических институтов сохранятся и будут закреплены в положении нового Миннауки, заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Нам было сказано (вице-премьером) Татьяной Голиковой, что беспокоиться не надо, и тот объём полномочий, который был в отношении академических институтов, у РАН сохранится. Будет сделано это тем, что положение министерства науки, которое сейчас окончательно оформляется, будет содержать те же самые или близкие положения, которые и были в положении ФАНО", - сказал Сергеев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что также появится новый документ о взаимоотношениях Министерства науки и Российской академии наук, который будет принят российским правительством.

В мае Минобрнауки было разделено на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Позже стало известно, что институты РАН переданы от ФАНО в министерство науки и высшего образования.