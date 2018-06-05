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Глава РАН сообщил о сохранении академией полномочий в отношении институтов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Полномочия Российской академии наук в отношении академических институтов сохранятся и будут закреплены в положении нового Миннауки, заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Нам было сказано (вице-премьером) Татьяной Голиковой, что беспокоиться не надо, и тот объём полномочий, который был в отношении академических институтов, у РАН сохранится. Будет сделано это тем, что положение министерства науки, которое сейчас окончательно оформляется, будет содержать те же самые или близкие положения, которые и были в положении ФАНО", - сказал Сергеев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что также появится новый документ о взаимоотношениях Министерства науки и Российской академии наук, который будет принят российским правительством.

В мае Минобрнауки было разделено на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Позже стало известно, что институты РАН переданы от ФАНО в министерство науки и высшего образования.

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Теги: РАН, Александр Сергеев.
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