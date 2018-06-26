Законопроект о выходе Великобритании из ЕС получил королевское одобрение

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), что позволило ему обрести статус закона, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на спикера палаты общин британского парламента Джона Беркоу.

Таким образом, по словам Беркоу, отменен закон "О Европейском сообществе" 1972 года, который содействовал присоединению Великобритании к Европейскому сообществу, экономическому предтече ЕС, прекращено действие европейских законов на британской территории.

20 июня палата лордов приняла законопроект о Brexit.

СМИ напоминают, что ранее у британских властей возникали разногласия с депутатами при проведении законопроекта через парламент, в итоге парламентарии получили дополнительные полномочия относительно заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе из ЕС.

Brexit был запущен 29 марта 2017 года после проведения референдума 2016 года, на котором победу одержали евроскептики. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.