Инвестиции в британский автосектор упали вдвое из-за неопределенности вокруг Brexit

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в автомобильный сектор Великобритании снизились вдвое на фоне неопределенности будущих отношений страны с Евросоюзом после Brexit, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Объем инвестиций за шесть месяцев 2018 года составил 347,3 млн фунтов стерлингов ($460 млн) по сравнению с 647 млн фунтов за аналогичный период 2017 года.

SMMT, которое проводит ежегодную конференцию в Лондоне во вторник, предупредило, что некоторым из британских автопроизводителей необходимо срочно принять ключевые решения, продолжать ли производство машин в Великобритании или переводить операции за рубеж. В связи с этим они рассчитывают, что британские власти как можно быстрее внесут ясность относительно будущих торговых отношений Великобритании с ЕС.

"Медленные темпы переговоров все больше удручают руководителей компаний. В данный момент все говорит о том, что складывающиеся условия идут вразрез с интересами британского автомобильного сектора, который успешно развивался благодаря единому рынку и таможенному союзу в рамках ЕС", - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хайес.

"Сейчас нет надежного "плана B" для четкой таможенной схемы, а также нереально ожидать, что Великобритания сможет заключить новые торговые соглашения с остальным миром, которые компенсируют колоссальную ценность торговли с ЕС. Британским властям стоит пересмотреть свою позицию по таможенному союзу", - считает он.

Инвестиции в британский автомобильный сектор последовательно снижаются после принятия Великобританией решения о выходе из ЕС летом 2016 года, пишет газета The Financial Times. Так, если в 2015 году объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд фунтов, то в 2017 году - лишь 1,1 млрд фунтов.