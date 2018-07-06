Британское правительство согласовало проект договора с ЕС по Brexit

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Британское правительство после ожесточенных споров наконец согласовало содержание документа, который должен определить торговые взаимоотношения Лондона и ЕС после Brexit, сообщает в пятницу Sky News. Он будет опубликован на следующей неделе.

Кабинет министров предлагает сохранить режим свободной торговли между Великобританией и Евросоюзом. Промышленная и сельскохозяйственная продукция будет внесена в общий для обеих сторон реестр. "Это позволит сохранить рабочие места и соблюсти наши обязательства по отношению к Северной Ирландии", - заявила Мэй.

В будущем изменения в условия режима свободной торговли в будущем могут быть внесены только с одобрения парламента.

В то же время, Лондон отказывается от общих с Европой стандартов в сфере услуг, которая является одной из основ британской экономики.

"Our Brexit #DealForBritain – the 12 key principles that we will use in our EU negotiations as we continue along the road to Brexit." – PM @Theresa_May pic.twitter.com/gnOTrMdAfn — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 6, 2018

Премьер выразила надежду на то, что план сдвинет с мертвой точки переговоры с ЕС, которые уже несколько месяцев не приносят результатов.