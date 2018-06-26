В ОЗК опровергли арест счетов по делу Магомедовых

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Счета "Объединенной зерновой компании", в которой 50% минус 1 акция принадлежит группе "Сумма", не подвергались аресту, заявил представитель ОЗК.

"Информацию не подтверждаем", - сказал "Интерфаксу" представитель ОЗК (контрольный пакет компании принадлежит государству).

До сих пор официально было известно об аресте счетов одной компании в рамках дела братьев Магомедовых ("Владивостокский морской торговый порт", входит в FESCO, крупнейшим акционером которой является группа "Сумма"). Во вторник Forbes со ссылкой на источники сообщил об аресте счетов еще ряда компаний - "Подольского электромеханического завода" (ПЭМЗ), "Якутской топливно-энергетической компании" (ПАО ЯТЭК), а также ОЗК.

Между тем, представитель ЯТЭК временную блокировку счетов подтвердила, заявив при этом Forbes, что операционная и производственная деятельность компании не затронута.

Мосгорсуд на прошлой неделе признал законным арест счетов ВМТП в рамках уголовного дела на владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.