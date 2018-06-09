Суд арестовал имущество по делу совладельцев "Суммы"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал имущество в рамках уголовного дела в отношении совладельцев группы "Сумма" Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в ряде тяжких преступлений, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе инстанции.

"По данному уголовному делу действительно Тверским судом вынесено 27 постановлений об аресте имущества, в том числе четырех автомобилей, двух квартиры, несколько долей в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства, находящиеся на банковских счетах", - сказала представитель суда.

По ее словам, на все 14 решений суда об аресте имущества уже поданы жалобы.

В середине мая пресс-секретарь суда Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила, что суд наложил обеспечительный арест на банковские счета Магомедовых, а в пресс-службе самой компании заявили, что суд арестовал лишь счета некоторых активов "Суммы", счета же самой группы не были заморожены.

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.

Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в некоторых логистических активах - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), группе FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ПАО "Трансконтейнер", ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (АО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), телекоме, инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).