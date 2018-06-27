Россия сформирует Стратегию пространственного развития

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ готовит Стратегию пространственного развития РФ на период до 2030 года, при этом острую дискуссию вызывает вопрос о месте агломераций и развитии территорий между ними, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной в среду в газете "Известия".

"Вопрос, вызывающий острую дискуссию, - это место агломераций в пространственном развитии страны. Достаточно широко распространена точка зрения, что именно их поддержка должна стать приоритетом номер один политики государства в сфере пространственного развития. Агломерации действительно играют важную роль в современном мире. Россия не является в этом плане исключением. По оценкам специалистов, сейчас в нашей стране сформировалось или формируется несколько десятков агломераций, в них проживают десятки миллионов человек. Их вклад в экономический рост, научно-технический прогресс действительно значительный, и он будет оставаться таким", - отметила в публикации Матвиенко.

В то же время, по мнению председателя Совета Федерации, следует активно развивать российские территории и вне агломераций.

"Не считаю, что политика государства в сфере пространственного развития должна "зацикливаться" на них (агломерациях - ИФ). Ведь вне агломераций в России проживает не менее 60 миллионов человек - население крупного европейского государства. Форсировать рост числа и укрупнение агломераций - значит объективно вынуждать российских граждан к переселению в них. И это уже имеет место. Сокращается число жителей в малых и средних городах, количество сельских поселений. Как результат - обезлюдение обширных территорий", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, "в итоге может оказаться так, что пространство страны будет представлять собой архипелаг из группы островов-агломераций в безлюдном океане остальной территории России. По сути, происходит разрушение национальной системы поселений, которая включает в себя не только большие, но и средние, малые города, села и так далее", уточняется в статье.

Ранее сообщалось, что в марте президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны на основе разрабатываемой Стратегии пространственного развития. При этом глава государства подчеркнул, что подготовка плана должна стать "одной из первоочередных задач для будущего правительства".