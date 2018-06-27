Профсоюзы предложили прописать меры по защите работников в новом законе о пенсии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Федерация независимых профсоюзов России предлагает одновременно с внесением изменений в пенсионное законодательство принять поправки о защите прав работников, страховании занятости, гарантиях роста пенсий, заявил глава ФНПР Михаил Шмаков на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Михаил Шмаков проинформировал Володина о позиции профсоюзов и о решении, принятом накануне на заседании исполнительного комитета ФНПР. Профсоюзы предлагают дополнить внесенный законопроект правительства пакетом законов, направленных на защиту прав работников, в первую очередь, старшего возраста, а также молодежи обеспечением полноценного страхования занятости, гарантиями роста пенсий пенсионеров", - говорится в сообщении распространенном пресс-службой Госдумы.

В свою очередь Володин заверил лидера ФНПР в том, что основная цель изменения пенсионного законодательства России - повышение уровня жизни пенсионеров.

Председатель Госдумы и председатель ФНПР договорились о регулярных встречах и консультациях по вопросам, касающимся совершенствования пенсионной системы.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.