Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Средний размер пенсии у неработающего российского пенсионера в 2019 году составит 15 тысяч 400 рублей, сообщил в понедельник в интервью газете "Известия" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

По его словам, на конец текущего года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей, а в следующем году пенсионеров ожидает прибавка на на 1 тыс. рублей. Таким образом, с учетом этого повышения средняя пенсию составит 15 тыс. 400 рублей.

"Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет, поэтому приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами", - пояснил Топилин необходимость изменений в пенсионной системе.

Также он объяснил, почему пенсионный возраст для женщин планируется поднять на восемь лет, а для мужчин - лишь на пять. "Практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин. Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше. Это мировые тенденции. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин у нас несколько выше. С одной стороны, чтобы ресурсы пошли на повышение пенсий, мы должны сблизить возрасты выхода на пенсию", - сказал министр.

При этом он отметил, что, с другой стороны, женщины "несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку". "У нас есть определенные взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться", - добавил он.

Кроме того, Топилин напомнил, что мужчины умирают в трудоспособном возрасте чаще, чем женщины.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который предполагается начать уже в 2019 году.