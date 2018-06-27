В Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую Данию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Блокировка Данией газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) потребует удлинить трубопровод на 10-12 миль, что окупится отсутствием "платы за дно" этой стране, заявил специалист по вопросам международной политики, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Дания заявила о намерении задержать строительство "Северного потока-2". Для проекта это почти безвредно: обход датских вод удлинит трубу на 10-12 миль. Небольшое удорожание компенсируется отсутствием "платы за дно" Копенгагену", - сказал Никонов, слова которого приводит в среду пресс-служба парламентария.

"Датский демарш - это, в первую очередь, свидетельство резкого падения влияния в ЕС Германии и лично (канцлера этой страны Ангелы) Меркель, которая за "Северный поток-2". Раньше датчане бы не посмели", - добавил Никонов.

Накануне премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен завил, что Дания не может самостоятельно решить вопрос с выдачей разрешения на "Северный поток-2", и предложил вынести обсуждение этого проекта на общеевропейский уровень.

До этого газета "Известия сообщила, что власти Дании затягивают выдачу разрешения на строительство газопровода под давлением США. По данным издания, Копенгаген опасается конфликта с Вашингтоном, который пытается вытеснить с европейского рынка российский газ.

На данный момент "Северный поток-2" получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Еще необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность превысит 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром" , Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.