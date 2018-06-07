Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство Швеции согласовало строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Об этом заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

В релизе правительства Швеции сказано, что государство не могло препятствовать прокладке трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Ни национальное, ни международное право не давало правительству возможности отклонить заявку. Дания, через чьи территориальные воды проходит согласуемый маршрут магистрали, проводит специальную проверку политики безопасности.

Таким образом, теперь уже Германия, Финляндия и Швеция, выдали необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений от России и Дании.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром" , Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.