Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа.

"Сама Дания не может решить этот вопрос. Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку зарубежной политики и нормировать процесс нашей внешней политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта... Нам необходимо перенести этот вопрос на европейский стол для европейских стран, и я постоянно говорю об этом", - сообщил Расмуссен в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене.

По его мнению, это необходимо сделать для серьезного и взвешенно анализа всех рисков "Северного потока-2" и роли Украины как транзитера топлива.

В свою очередь Гройсман заявил, что это не просто газопровод, а "новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все страны-потребители".

К настоящему времени Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Еще необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.