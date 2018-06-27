Сенаторы одобрили закон о пересчете сроков наказания с учетом содержания в СИЗО

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий порядок зачета времени содержания лица под стражей до вынесения приговора и срока отбывания наказания в виде лишения свободы.

Поправки вносятся в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима - за 1 день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за 1,5 дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за 2 дня.

Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу предлагается засчитывать в срок отбывания наказания: при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за 1,5 дня, в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за 2 дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за 3 дня, в случае обязательных работ - из расчета один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ.

Этот порядок взаимозачета не распространяется на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, преступлений, связанных с террористической деятельностью, при особо опасном рецидиве, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет. Этим лицам зачет времени идет из расчета один день в СИЗО за один день лишения свободы.

Закон также устанавливает, что время нахождения лица под домашним арестом будет засчитываться в срок содержания под стражей до суда и в срок лишения свободы - из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день нахождения в СИЗО и лишения свободы.

Основной задачей является минимизация применения такой меры пресечения как заключение под стражу, отметил на заседании верхней палаты российского парламента глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Ни для кого не секрет, что условия содержания в следственных изоляторах достаточно строгие, это касается постоянного содержания в камерах, ограниченного времени прогулок и ряда других аспектов", - сказал он.

Другим важным аспектом работы является улучшение условий содержания осужденных лиц, которым назначено наказание в виде заключения под стражу, сказал сенатор.