Путин и помощник президента США Болтон договорились о месте и дате встречи с Трампом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Договоренность о времени и месте саммита Россия-США была достигнута на встрече российского президента Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщил в среду по итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, о времени и месте встречи будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна". Он отметил, что до встречи Путина с Болтоном, в ходе которой стороны обсудили приоритетные темы саммита, состоялись закрытые контакты двух сторон, в ходе которых согласовывалась возможность проведения встречи Путина с президентом США Дональдом Трамопм.

По словам Ушакова, в ходе сегодняшней встречи Путина и Болтона обсуждались приоритетные вопросы, которые будут затронуты на саммите.

Ушаков рассказал, что встреча Путина с Трампом начнется в середине назначенного дня с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, упор будет сделан на двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения.

"Наверное, они встретятся в середине дня и, несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция", - сказал Ушаков журналистам.

В Кремле не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене. "Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане каких-то совместных действий на международной арене для обеспечения международной стабильности и безопасности", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ подчеркнул, что "встреча Путина и Трампа может дать хороший импульс развитию отношений двух стран".

Беседа с Болтоном

Ушаков также рассказал журналистам, что Путин устно довел до Болтона некоторые идеи, предназначенные лично для американского президента. В частности, по словам Ушакова, в ходе беседы были затронуты некоторые идеи, которые президенты "могли бы реализовать" в ходе двусторонней встречи, в том числе в контексте гуманитарной деятельности в Сирии.

Также на встрече кратко упоминалась тема якобы вмешательства в выборы в США. "С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство в (электоральные) процессы в США не вмешивалось, не вмешивается и, тем более, не вмешивалось в выборы 2016 года", - сказал Ушаков.

По его словам, президент РФ не обсуждал на встрече с советником президента США вопросы восстановления численности дипломатических представительств РФ и США. "Нет. Такой конкретики президент и Болтон не касались", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в контексте улучшения двусторонних отношений возможность восстановления численности диппредсатвительств двух стран.

"Вопрос рассматривался только в контексте улучшения двухсторонних отношений, но без конкретики: без санкций, без упоминания численности и возможных шагов для выполнения ситуации с диппредставительствами. Этого не было", - сказал помощник президента РФ.

Он также добавил, что президент РФ попросил советника президента США по нацбезопасности передать привет американскому коллеге и заявил о намерении подготовиться к предстоящему саммиту РФ-США.