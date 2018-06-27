В Кремле не исключили встречи Лаврова с Помпео до саммита РФ-США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств России и США могут встретиться в преддверии российско-американского саммита, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По окончании встречи в Кремле президента РФ Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном Ушаков сказал журналистам, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Майк Помпео могут договориться о встрече до саммита лидеров стран.

В среду стало известно, что помощник президента США Джон Болтон на переговорах с Путиным договорились о месте и дате встречи российского лидера с Трампом. Ранее СМИ сообщали, что она состоится в середине июля.