Путин предложил Болтону обсудить меры по улучшению отношений РФ-США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Москва никогда не стремилась к конфронтации с Вашинтоном, и предложил обсудить шаги для восстановления отношений между странами.

"В начале беседы с сожалением должен констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме, и я уже неоднократно об этом публично говорил и повторю на встрече с вами: считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих США", - сказал Путин.

Тем не менее приезд Болтона в Москву, по словам Путина, "вселяет надежду" на то, что стороны смогут сделать первые шаги "к восстановлению полноформатных отношений".

"Россия никогда не стремилась к конфронтации, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства, уважения", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Болтон во время своего визита в Россию займется подготовкой встречи президента США Дональда Трампа с Путиным, которая предположительно состоится в июле.