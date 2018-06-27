Путин пока не планирует телефонный разговор с Трампом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли в планах Путина разговор с Трампом после состоявшихся в среду в Москве российско-американских контактов.

Ранее в этот день Путин встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Они договорились о месте и дате встречи лидеров двух стран. Подробная информация об этом будет объявлена в четверг, но пока известно, что встреча пройдет в третьей стране.

Американский представитель также провел встречи в Совете безопасности РФ, с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником российского президента Юрием Ушаковым.