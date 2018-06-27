Болтона смутил вопрос журналистов о приходе Путина на встречу вовремя

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что считает самым трудным для себя ответ на вопрос о времени прихода президента РФ Владимира Путина на встречу с ним в Кремле.

Болтон признался, что смущен этим вопросом, и отказался назвать точное время начала этой встречи, чтобы никого не обидеть.

На пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" американского представителя спросили, не кажется ли ему, что в Кремле ему оказан более уважительный прием, чем даже при встречах российского лидера с британской королевой или папой Римским, поскольку, по сведениям журналистов, Путин пришел на эту встречу вовремя.

Представители СМИ интерпретировали эту информацию как желание российской стороны "польстить" американскому эмиссару, приехавшему готовить саммит РФ-США.

"Это самый сложный вопрос, который мне пока задали здесь сегодня. Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он (Владимир Путин) действительно пришел вовремя. Или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его (Путина) опоздавшим", - отшутился Болтон.

"Так как я не хочу выказывать неуважение ни к папе Римскому, ни к другим людям, которых вы назвали, я воздержусь от ответа", - сказал советник президента США.