"Яблоко" обвинило Митрохина в срыве конференции партии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Собрание московской конференции "Яблока", на котором могли повторно рассмотреть вопрос о выдвижении кандидата в мэры Москвы, сорвано из-за отсутствия кворума, сообщает пресс-служба партии.

"Сергей Митрохин и группа его поддержки сорвали проведение третьего этапа московской конференции, которая могла в соответствии с законом и уставом партии выдвинуть главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову в мэры столицы. Большинство его сторонников не пришли на конференцию, сорвав кворум, необходимый для принятия решений", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В "Яблоке" отметили, что из-за срыва кворума конференция не выдвинула 14 кандидатов в муниципальные депутаты в "новой Москве". "Согласно закону, выдвинуть их может только высший руководящий орган регионального отделения - конференция", - добавили в пресс-службе.

В минувшую пятницу конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока". Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, в субботу Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.

Решение московской конференции о его выдвижении в кандидаты было отменено бюро партии, Митрохин оспаривает отмену в суде.