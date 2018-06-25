"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Сергея Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение принято на заседании бюро, которое проходит в понедельник. "Данное решение предполагает отмену выдвижения, так как оно принято с нарушением порядка выдвижения кандидатов в мэры", - сообщила председатель "Яблока" Эмилия Слабунова на заседании бюро.

По словам председателя партии, конференция московского отделения партии, очередной этап которой состоится 27 июня, может вновь принять решение о выдвижении кандидата, исходя из решения исполкома бюро, которым согласована только кандидатура главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой.

"Конференция может выдвинуть Елену Русакову, если она считает политически важным участие в выборах мэра Москвы. Если не выдвинет, соответственно, партия не будет принимать участие в выборах", - добавила она.

Слабунова сообщила, что решение бюро будет направлено в Мосгоризбирком.

Бюро "Яблока" также отменило решение об отказе в признании полномочий 14 делегатов как несоответствующее уставу партии и потребовало от конференции устранить допущенные нарушения.

В пятницу конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии. При этом, как сообщили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока". Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, в субботу Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.