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ПАСЕ призвала РФ расследовать преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести расследование "преследования ЛГБТИ-сообществ" в Чечне или разрешить международной правозащитной организации провести независимое расследование

"Ассамблея призывает Российскую Федерацию провести независимое и эффективное расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чеченской Республике и гарантировать, что виновные не окажутся безнаказанными", - говорится в резолюции, принятой на сессии ПАСЕ в среду.

В случае, если расследование не будет проведено на национальном уровне, ПАСЕ призывает Россию разрешить международной правозащитной организации провести независимое международное расследование.

Кроме того, Парламентская ассамблея призывает обеспечить юридическую и физическую защиту жертв, членов их семей и свидетелей, а также безопасность правозащитников в стране, в том числе занимающихся вопросов защиты ЛГБТИ-сообществ.

Все страны-члены Совета Европы должны предоставить защиту "жертвам и свидетелям преследования ЛГБТИ", покинувшим Чечню, а также медицинскую и психологическую помощь, отмечается в резолюции.

Докладчик по вопросу, представитель комитета по равенству Пит де Брёйн заявил, что с момента начала "кампании по преследованию" Чечню покинули 114 представителей ЛГБТИ-сообществ.

В ходе пленарной сессии делегаты заявили о том, что факты преследования представителей ЛГБТИ-сообщества являются "шокирующими", а дискриминация людей по любому признаку, в том числе по признаку сексуальной ориентации, невозможна в цивилизованной стране, а также противоречит принципам стран-участниц Света Европы, в который входит и России.

Кроме того, ряд делегатов связали "дискриминацию ЛГБТИ в Чеченской Республике" с действиями российской власти, создавшей "климат нетерпимости", в русле которого власти республики, заявляя об отсутствии на ее территории представителей сексуальных меньшинств, фактически "дегуманизируют" часть населения, что является совершенно неприемлемым.

Делегаты подчеркнули, что события в Чечне "не являются закрытой страницей", и все виновные в незаконном преследовании должны понести ответственность, дабы подобное не повторилось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что доклад ПАСЕ основан на "выдуманных историях", сфабрикован и не имеет "ничего общего с реальным положением дел в России", подчеркнув, что в Чечне "таких людей нет".

"Я официально заявляю, что ни один чиновник из ПАСЕ не обратился к нам по этой теме, не было никаких официальных запросов, в Чеченскую республику не приезжали представители ПАСЕ или Совета Европы, чтобы проверить лживую информацию, которую распространяют враги России", - добавил он.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

В Чечне геев и притесненных не нашли

Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

13 мая 2017 года глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории республики.

В начале апреля текущего года сооснователь организации "Российская ЛГБТ-сеть" Игорь Кочетков сообщил журналистам, что за последний год вывезла из Чечни 114 человек, которые подверглись преследованию в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, из них 92 на тот момент уже покинули РФ. По данным "ЛГБТ-сети", восемь человек из 114 вернулись в Чечню или были принудительно вывезены туда родственниками, двое из них в настоящий момент мертвы.

Со своей стороны пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что эта информация не соответствуют действительности и являются "наглой ложью", а также "одной из форм информационных атак на Чечню и Россию в целом". По словам Каримова, руководство Чечни имеет данные из независимых источников, что граждане заявляют о том, что они геи, для того чтобы получить убежище в Европе.

14 мая министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил на заседании рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору (УПО) в области прав человека, что по итогам проверок не было обнаружено не только нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, но и самих представителей сексуальных меньшинств. "Пожалуйста, помогите нам это сделать - обнаружить их", - сказал глава Минюста.

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Теги: ПАСЕ, Россия, Чечня, ЛГБТ

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