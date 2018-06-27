Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в РФ ограничен.

Согласно закону, Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.40. В ней говорится, что "неисполнение оператором поисковой системы обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории РФ" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

"Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории РФ" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

"Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда, или копий заблокированных сайтов" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Статья 19.710 КоАП дополнена частью 11 следующего содержания:

"Непредставление или несвоевременное представление в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в сети "Интернет" программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, данных, позволяющих идентифицировать владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, или сведений об уведомлении владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, о необходимости размещения данных, позволяющих идентифицировать такого владельца" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Закон О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях был принят Госдумой 5 июня 2018 года и одобрен Советом Федерации 20 июня 2018 года.