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Лидер карельского "Мемориала" Дмитриев задержан после повторного возбуждения дела

Задержание произошло на кладбище, куда Дмитриев поехал вместе с родственниками

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Карелии задержали в среду главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, оправданного судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии, которое Верховный суд республики 15 июня направил на новое рассмотрение. Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, о задержании подзащитного он узнал от его дочери.

"Они поехали на кладбище с родственниками, и там Дмитриев был задержан якобы по распоряжению следователя Завадского, который возбудил новое уголовное дело", - рассказал Ануфриев.

"По моей информации, Дмитриев помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Утром будет выяснять, что именно случилось", - добавил защитник.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

Приговор суда

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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Теги: Россия, Юрий Дмитриев, Мемориал

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