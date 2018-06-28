От прекращения деятельности Polar Tour могли пострадать до 20 тыс. туристов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - С объявившей об остановке деятельности компанией Polar Tour сотрудничали 500 агентств, количество пострадавших туристов может достигать 20 тысяч человек, а общая сумма ущерба - 200 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Сразу после того, как компания объявила об уходе с рынка, эксперты оценили число пострадавших туристов в 2 тыс.

"Нам только сейчас становится понятен истинный масштаб происшедшего. И он поражает - и финансовыми потерями компаний, и глубиной правовой неграмотности на розничном рынке. По экспертным оценкам, количество пострадавших агентств достигает 500, а туристов, которые купили у них туры, - 20 тысяч. Всего, как предполагается, было забронировано туров на 200 млн рублей. Точных данных пока ни у кого нет. Кто-то считает, что 20 тыс. туристов - это перебор, а кто-то, напротив, что эта цифра более чем реальна", - сказала Тюрина в четверг.

По ее словам, только у одного из туроператоров, причем не так уж активно сотрудничавшего с Polar Tour, по данным на 18 июня от пострадавших агентств была принята 281 заявка. Из них оказались оплачены 23 - на 70 человек, а неоплаченных 258 - на 707 человек. "И это только один туроператор. Сейчас эти цифры растут, как снежный ком, и речь не только о ближайших датах: глубина бронирований через Polar у многих турагентов достигает конца текущего года", - подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Теперь неоплаченные заявки туроператор вынужден аннулировать либо агентство должно заново их оплатить. "Агентства называют суммы потерь от нескольких десятков тысяч до 16 млн рублей. Для многих это настоящая катастрофа. Некоторые уже потратили свои личные средства, чтобы повторно оплатить туры с вылетами в ближайшие даты. Одни берут кредиты, за которые несколько лет будут расплачиваться своим заработком, другие продают автомобили. До квартир дело пока не дошло, но многие находятся в состоянии полного отчаяния. Понятно, что большинство пострадавших - женщины, у которых семьи, дети. И это не может не вызывать сочувствия", - сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что большинство из пострадавших агентств работали с нарушениями законодательства, и именно поэтому сейчас у них нет многих необходимых документов, в том числе об оплате туров. По словам эксперта, деньги зачастую перечислялись на личные карты сотрудников Polar Tour. Кто-то работал с этой компанией как с туроператором, и для многих стало открытием, что она не состоит в Едином федеральном реестре.

"Очевидно, что и во взаимоотношениях туроператоров с Polar не все было в порядке. Он называл себя партнером 36 операторов, предлагал повышенную комиссию и прямое бронирование. Это было обозначено на сайте посредника, туроператоры вряд ли не знали о таком "позиционировании", - подчеркнула эксперт.

Как сообщал в среду "Интерфакс", турагентства, пострадавшие от действий Polar Tour объединились и пытаются вместе добиться информации о числе подтвержденных и оплаченных заявок от туроператоров. Кроме того, они наняли юристов, так как подозревают туроператоров в сокрытии информации об оплате заявок.

"Агентства пытаются добиться справедливости у властей - они написали депутатам, Владимиру Путину и вице-премьеру Ольге Голодец. В том числе они просят воздействовать на Ростуризм, который наличие проблемы признал, но никаких конкретных мер не предпринял. В агентствах уверены, что, если власти не вмешаются, ситуация в очередной раз ударит по имиджу всей отрасли", - сказала Тюрина.

При этом первые результаты объединения агентств, по ее словам, уже есть. "Некоторые туроператоры начали встречное движение: предлагают агентам оплатить повторно туры с дополнительной скидкой, а также сообщают номера заявок. А если агентство вынуждено полностью оплачивать тур из своих средств, то, по возможности пересчитывают в сторону уменьшения и дают повышенную комиссию. Но это по-прежнему не решает проблем тех агентов и туристов, которые просто не в состоянии оплатить тур повторно", - сказала она.

Группа компаний Polar Tour заявила о невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года. Позже выяснилось, что компания работала на рынке как агентство, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств. При этом она не состояла в едином федеральном реестре туроператоров и ассоциации "Турпомощь", а также не заключала договоров страхования ответственности, что позволило бы пострадавшим туристам получить компенсации.

Сотрудничали с Polar Tour в основном небольшие агентства, часто состоящие из одного человека, которые не смогли бы бронировать напрямую у туроператоров из-за несоответствия их требованиям. По словам экспертов, еще несколько компаний на рынке работают по той же схеме.