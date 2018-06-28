Для серийного производства "Ангары" понадобится по три запуска с Плесецка и Восточного

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Ангара" в ближайшее время будет переведена в серийное производство. Об этом заявил в четверг на конференции в Москве и.о. первого заместителя главы Роскосмоса Николай Севастьянов.

"Три пуска с Плесецка и три с Восточного необходимо осуществить для окончательного перехода ракеты "Ангара" в серийное производство", - сказал он.

На космодроме Восточный в ближайшее время будет создана инфраструктура для запуска новой ракеты "Ангара А5", которая позволит выводить на орбиту спутники всех типов, заявил Севастьянов.

"Сегодня создан самый современный стартовый комплекс для запуска "Ангары" в Плесецке. Надо строить такой же комплекс, более масштабный, на Восточном, чтобы обеспечить доступ на орбиту полезной нагрузки всех типов", - сказал он.