С экс-секретаря, рассказавшего о злоупотреблениях в суде, сняли обвинение в клевете

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Калининский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование бывшего судебного секретаря Александра Эйвазова по делу о клевете в отношении судьи в связи с отсутствием состава преступления, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Эйвазов по-прежнему обвиняется по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). В рамках этого обвинения в четверг прокурор запросил для него наказание в виде года колонии-поселения, говорится в сообщении. Выступление стороны защиты назначено на 5 июля.

По версии следствия, 15 ноября 2016 года Эйвазов в качестве секретаря судебного заседания фиксировал ход судебного следствия по делу о покушении на мошенничество. В соответствии с УПК РФ Эйвазов был обязан в течение трех дней изготовить и подписать протокол судебного заседания. Однако до 29 декабря 2016 года он, как считает следствие, "на почве личной неприязни к судье, рассматривающей по существу данное уголовное дело, желая отмены приговора, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания".

Эйвазову было предъявлено обвинение по статье 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию). 24 сентября 2017 года с санкции Ленинского суда Петербурга он был отправлен под арест. До этого он находился в розыске и был задержан в Краснодарском крае.

Позже его обвинили в клевете на судью Ирину Керро, с которой работал в Октябрьском районном суде.

Эйвазов известен заявлениями о злоупотреблениях в Октябрьском районном суде Петербурга в интернете и СМИ.