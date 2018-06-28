Силовики пришли с обыском в транспортное управление мэрии Саратова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Саратовской области в четверг изымают документы в офисе транспортного управления городской администрации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В здании проходят обыски. Забирают документы. Пока непонятно, с чем это может быть связано. Никто из сотрудников не задержан", - сказал собеседник агентства.

Транспортное управление мэрии курирует муниципальные пассажирские перевозки.

В УФСБ ситуацию пока не комментируют.

В начале июня обыски прошли в офисе Автокомбината №2, крупнейшего автоперевозчика региона. Обыски проводили сотрудники таможни и налоговых органов.