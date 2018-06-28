Елена Фастова назначена замглавы Минсельхоза

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжением от 28 июня назначил Елену Фастову заместителем министра сельского хозяйства.

Фастова уже работала в Минсельхозе. Ее относят к команде вице-премьера Алексея Гордеева.

Она родилась в 1970 году в селе Чуровичи Брянской области. В 1992 году окончила Московский институт стали и сплавов по специальности "инженер по автоматизации металлургического производства", в 2002 году - Московский государственный авиационный институт по специальности "инженер-экономист по экономике и управлению на предприятии". В 2004 году она окончила курсы MBA Академии народного хозяйства при правительстве России, в 2007 году получила степень кандидата экономических наук.

С 1992 по 1997 год Фастова работала главным бухгалтером на нескольких предприятиях, в том числе в торговой компании "Вимм-Билль-Данн". В 1997-2000 годах была финансовым директором, директором финансового управления Лианозовского молочного комбината (Москва, входит в "Вимм-Билль-Данн").

В 2000 году возглавила департамент бухгалтерского учета и отчетности в Минсельхозе, затем - департамент финансов и бухгалтерского учета. После ухода из министерства в 2009 году и до 2014 года была управляющим директором агропромышленной группы "Молочный продукт", затем стала независимым консультантом по управлению агропроектами.

Предполагается, что на новой должности Фастова будет курировать вопросы финансового блока.