Государство компенсирует аграриям потери из-за роста цен на топливо

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство компенсирует аграриям потери, связанные с ростом цен на бензин, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо"- заявил Медведев в пятницу на селекторном совещании по вопросам подготовки к уборке урожая.

Он обратился с просьбой к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой определить окончательную сумму компенсаций и определить источники для них.

В свою очередь, как заявил на совещании министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, по предварительным данным, из-за роста цен на ГСМ дополнительные затраты аграриев увеличились 11,9 млрд рублей в этом году. Он отметил, что речь идет только о 28 тысячах сельхозпредприятий. Это составляет 55% от общего их числа.

Медведев отметил, что сельхозпроизводители не должны остаться без господдержки при повышении цен на горюче-смазочные материалы.

"Нужно следить за ситуацией с ценами на горюче-смазочные материалы. Профильные министерства и ведомства, Минсельхоз, руководители регионов должны эту ситуацию самым тщательным образом отслеживать", - заявил Медведев.

"Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки", - подчеркнул он.

Он отметил, что ситуация с обеспечением топливом аграриев стабильна, потому что часть объема топлива была закуплена еще в прошлом году.

Кроме того, премьер призвал избежать бюрократических проволочек при доведении средств на поддержку аграриев.

"Нужно заниматься своевременным доведением до сельхозтоваропроизводителей денег. Сначала в региональные бюджеты, из региональных бюджетов деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Здесь главное, чтобы не было избыточных бюрократических проволочек", - сказал глава правительства.

Он отметил, что более половины средств, которые были предусмотрены в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства, уже направлены в регионы.