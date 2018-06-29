Парламентская делегация США 2 июля посетит Смольный

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в понедельник, 2 июля, встретится с парламентской делегацией США во главе с сенатором от штата Алабама, председателем комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного.

В делегацию США также войдут сенатор от штата Южная Дакота, председатель комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от Канзаса Джерри Моран, сенатор от Северной Дакоты Джон Хойвен, сенатор от Монтаны Стивен Дейнз, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди и член Палаты представителей от Техаса Кей Грэнджер.

Со стороны властей Санкт-Петербурга во встрече примет участие председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Как сообщалось, американская парламентская делегация посетит Санкт-Петербург и Москву в период с 30 июня по 5 июля.