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Массовая гибель рыбы произошла в башкирской реке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экологи совместно с правоохранительными органами устанавливают источник загрязнения реки Тюй в Аскинском районе Башкирии, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минэкологии республики в пятницу.

По словам сотрудника пресс-службы, при обследовании выявлено загрязнение около 4 км реки, ширина которой около 1,5 метров. Рыба на этом участке погибла. По предварительным данным, отравляющие вещества попали в Тюй из реки Леун, которая протекает по территории Пермского края.

"Загрязнение идет из Пермского края, реки Леун. Источник загрязнения сейчас ищут, подключены правоохранительные органы", - сказал сотрудник пресс-службы

Он отметил, что загрязненная вода окрасилась в глинистый цвет. Пробы воды и рыба взяты на анализы.

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Теги: Башкирия

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