Избыток аммиака стал причиной массовой гибели рыбы в Приамурье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Высокую токсичность воды показал анализ проб, взятых из водохранилища на реке Гильчин (левый приток Амура) в районе села Козьмодемьяновка Амурской области, где произошла массовая гибель рыбы.

"В воде выявлено превышение аммиака. Сегодня приезжали к нам из природоохранной прокуратуры, с Россельхознадзора. Они взяли еще пробы в районе фермы возле водохранилища, а также с соевых полей. Там у нас мелиорационная система", - сообщила агентству "Интерфакс" глава Козьмодемьяновского сельсовета Людмила Игнатюк.

Эксперт экологической организации "АмурСоЭС" Евгений Лисицын уточнил, что содержание аммиака в водохранилище превышено в 1,5 раза.

"Индекс токсичности воды очень высокий, причем не только для рыбы, но и для человека. Рыба могла погибнуть от такого количества аммиака. Что касается первоначальной версии, что причиной замора рыбы стали гербициды, попавшие с соевых полей, то показатели нитритов и нитратов оказались минимальными", - сообщил собеседник агентства.

Одна из версий, почему в воде оказалась такая концентрация аммиака - стоки с ближайшей фермы.

"Погибла самая чувствительная рыба - карась. В воде нормальное содержание кислорода, но аммиак воздействует на дыхательную систему", - пояснил Лисицын.

Окончательные выводы будут сделаны на основе анализов, которые были отобраны в среду при участии природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора.

Как сообщалось, в июне местные жители сообщили экологам о гибели рыбы в Гильчинском водохранилище. Прибывшие на место эксперты "АмурСоЭС" и активисты общероссийского народного фронта выяснили, что замор рыбы происходит не первую неделю. Пробы, взятые из водоема, были отправлены на экспертизу в Хабаровск.

В непосредственной близости к водохранилищу расположены поля с посевами сои, поэтому экологи не исключали версию загрязнения воды агрохимикатами. Были выявлены нарушения границ прибрежных защитных полос.