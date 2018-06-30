Хабаровский край будет сотрудничать в развитии биржевых торгов лесоматериалами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), правительство Хабаровского края и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В церемонии подписания приняли участие советник гендиректора АПИ Елена Вавилова, заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр природных ресурсов края Александр Ермолин, управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

Документ предусматривает развитие организованной торговли на рынке лесоматериалов, использование высокотехнологичных биржевых инструментов предприятиями Хабаровского края.

Биржевые торги лесом стартовали на СПбМТСБ 11 июля 2014 года во исполнение поручения президента России Владимира Путина о создании на территории Иркутской области пилотного проекта по организации биржевой торговли в рамках секции "Лес и стройматериалы" СПбМТСБ.

В настоящее время такие торги осуществляются в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях, Удмуртской республике.

По итогам 2017 года объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тыс. кубометров на общую сумму 870 млн рублей, заключено 559 договоров.

Предполагается, что в 2018 году практика биржевых торгов будет распространена на несколько российских регионов.

"Для распространения данной практики в Дальневосточном федеральном округе в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы необходимости внесения изменений в нормативные акты правительства РФ, проводить встречи с представителями органов власти федерального и регионального уровня участвовать в создании брокерской инфраструктуры в дальневосточных регионах, проводить пробные торги", - поясняет Минвостокразвития.

Запуск биржевых торгов лесоматериалами в Приморском крае планируется на полях четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2018 года во Владивостоке.