Минобороны РФ заключило контракт на поставку истребителей Су-57

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ покупает 12 истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", - сказал А.Криворучко журналистам в субботу на "Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина" (КнААЗ)

Он заявил, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.

По его словам, предприятие "Сухого" отлично справляется с поставленными задачами.

Су-57 (ПАК ФА - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.