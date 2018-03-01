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Истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии

По словам Шойгу, Су-57 должны в этом году завершить полный цикл испытаний

Истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Два российских истребителя пятого поколения Су-57 успешно прошли боевые испытания в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолета", - заявил министр журналистам в четверг.

"Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад", - отметил Шойгу.

По словам министра, работу Су-57 в Сирии сопровождали самолеты-лаборатории, а также самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия".

"Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95-й год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы - не знаю откуда - потому что все самолеты были в укрытиях все это время", - отметил министр.

Министр добавил, что Су-57 в этом году должен завершить полный цикл испытаний. "Это будет еще одним сюрпризом для наших коллег", - добавил министр.

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Ранее из неофициальных источников стало известно, что истребители Су-57 вошли в состав российской группировки в Сирии. "Многие образцы нашего вооружения прошли апробацию в Сирии, туда были отправлены и Су-57. Это возможность испытать новый истребитель в других климатических условиях, на пылестойкость и так далее", - сообщал информированный собеседник "Интерфакса".

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника, осуществления наблюдения на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

24 января генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил в интервью "Интерфаксу", что в ближайшее время начнутся испытания нового вооружения Су-57. Ранее Обносов сообщал, что для истребителя пятого поколения создают "принципиально новые ракеты". "Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания",- заявлял Обносов в интервью официальному журналу ОАК "Горизонты".

Десятый опытный образец Су-57 впервые взлетел 23 декабря 2017 года. В феврале 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о начале опытно-боевой эксплуатации истребителя пятого поколения.

Теги: Сирия, Россия, Сергей Шойгу, Су-57
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