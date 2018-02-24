Сирийские активисты сообщили еще о двух российских Су-57 в Сирии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Еще два российских истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на авиабазу Хмеймим, сообщили сирийские активисты, опубликовавшие в социальных сетях фото самолетов.

Как утверждается, на снимках запечатлен полет Су-57 в сопровождении истребителей Су-30СМ. Вместе с этими фотографиями также опубликован снимок самолета А-50, который якобы "возвращается с боевого задания".

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

Ранее на этой неделе информированные источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию прилетели два Су-57.

Таким образом, в составе российской группировки в Сирии могут быть четыре истребителя пятого поколения.

Вооружение Су-57 может быть испытано в ходе сирийской операции, сообщил накануне информированный собеседник "Интерфакса".

Как сообщалось, 10 опытных образцов Су-57 (ПАК ФА) переданы российским военным для проведения государственных испытаний.

В феврале заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о начале опытно-боевой эксплуатации истребителя пятого поколения.

Ранее, 24 января генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил в интервью "Интерфаксу", что в ближайшее время начнутся испытания нового вооружения Су-57.