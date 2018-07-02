Суд отклонил жалобу Минобороны РФ на частичное удовлетворение иска к "Сухому"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 27 июня подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 22 марта частично удовлетворил иск Минобороны РФ к ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой". Иск был подан о взыскании порядка 5,37 млрд рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу ведомства. При этом суды двух инстанций полностью удовлетворили встречный иск к ведомству.

Других подробностей на сайте суда нет, дело рассматривалось на закрытом заседании. Источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе уточнил ранее, что по решению суда в пользу военного ведомства предполагается взыскать всего порядка 4 млн рублей. Комментариями Минобороны и "Сухого" агентство не располагает.

Согласно данным сайта суда, заявление от военного ведомства о взыскании неустойки по госконтракту от ноября 2015 года поступило 29 августа 2017 года, сумма исковых требований - около 5,37 млрд рублей. Ответчик попросил суд рассмотреть дело в закрытом режиме.

Компания "Сухой" в интересах Минобороны РФ работает над истребителем пятого поколения, производит истребители Су-34, Су-35 и ряд других самолетов.