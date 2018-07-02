Случаи гибели дикой семги от неизлечимой болезни вновь отмечены в реках Заполярья

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В реках на севере Мурманской области вновь зафиксированы случаи гибели атлантического лосося (семги) от ульцеративного дермального некроза (УДН).

Как сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии, случаи заболевания дикой рыбы зафиксированы в бассейнах рек Кола и Тулома. "Ослабленная рыба погибает. Это заболевание для человека не опасно и поражает только дикую семгу. Методов лечения рыбы от УДН не существует", - говорится в сообщении.

Для мониторинга рек создана рабочая группа с участием ветеринаров, представителей филиала "Главрыбвод", Росрыболовства, Россельхознадзора, Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича и министерства рыбного и сельского хозяйства Заполярья. Мониторинг предполагает взятие проб, уже обследовано около пяти тысяч особей семги и у 11% рыб обнаружены признаки УДН.

Рыбакам и владельцам рыбопромысловых участков рекомендовано уделить внимание дезинфекции орудий лова. Если на крючок попадет больная рыба, ее рекомендовано доставить в областную ветеринарную лабораторию или предоставить фотографии улова с указанием места и времени вылова.

Как сообщалось, в 2015 году и 2016 году в регионе были сдвинуты сроки любительской и спортивной рыбалки красной рыбы, так как в реках Заполярья была зафиксирована массовая гибель атлантического лосося от малоизученного ульцеративного дермального некроза. Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются, и происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния (белые пятна).