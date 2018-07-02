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Суд арестовал ульяновского депутата по делу о мошенничестве с закупками для больниц

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до конца августа отправил под арест председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова, обвиняемого по делу о мошенничестве при закупках медицинских препаратов для больниц.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В минувшую пятницу Басманный суд санкционировал домашний арест на тот же срок других фигурантов этого дела - генерального директора "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. Всем им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов провели обыски в заксобрании Ульяновской области и региональном Минздраве. Следственные мероприятия, по данным областной Общественной палаты, проводились в рамках уголовного дела о нарушениях при закупках медицинских препаратов для больниц Ульяновска и области.

На сайте отмечалось, что проблемы в сфере госзакупок медицинских препаратов возникли осенью прошлого года. "Широкий резонанс вызвала проведенная в начале декабря муниципальными общественными палатами и палатами справедливости проверка центральных районных больниц. По ее итогам был выявлен ряд системных проблем в работе учреждений здравоохранения, в том числе перебои с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении.

В результате было выявлена задержка сроков проведения совместных торгов.

"Имело место завышение цен препаратов, установленных в закупочной документации АО "УльяновскФармация", на 30-50% по сравнению со среднероссийскими, включение для ряда больниц в техзадание лекарств, которыми они не пользуются, и другие нарушения", - приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Ульяновской области Александра Чепухина.

В свою очередь, на сайте Законодательного собрания региона в пятницу сообщалось, что накануне следственные действия были проведены в нескольких учреждениях, в том числе у председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова.

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Теги: Ульяновская область

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