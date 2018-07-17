Заглавы Минздава Ульяновской области уволен после скандала с закупками медпрепаратов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области лишился своего поста после скандала с закупками лекарств в медицинские учреждения региона.

"По решению губернатора Сергея Морозова уволен заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Алабин, курировавший госзакупки. Кадровое решение связано с недавним скандалом по закупкам медпрепаратов в больницы региона", - сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук во вторник. По его словам, это решение было озвучено накануне вечером на закрытом совещании Морозова с региональным правительством, где обсуждались меры по эффективной борьбе с коррупцией.

"Из-за этого же скандала в сфере медицины первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба предупреждена о неполном служебном соответствии", - добавил Гончарук.

Он также сообщил, что на совещании был выслушан доклад представителя региональной прокуратуры о выявленных нарушениях по итогам декларационной кампании региональными чиновниками. "По итогам губернатор решил применить меры дисциплинарного взыскания к председателю правительства Александру Смекалину, руководителю администрации губернатора Анатолию Озернову. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и начальник управления по вопросам госслужбы и кадров Александр Рябоконь", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что обязанности по реализации политики в сфере борьбы с коррупцией теперь возложены на заместителя губернатора Сергея Люлькова, который сейчас курирует взаимодействие с правоохранительными органами.

На своей странице в соцсети Гончарук также сообщил, что по итогам совещания было принято решение о реформировании института уполномоченного по борьбе с коррупцией в регионе. "Законопроект будет отправлен на рассмотрение в Заксобрание региона", - написал пресс-секретарь.

В понедельник губернатор Ульяновской области Морозов поручил региональному правительству создать специальное подразделение, которое проконтролирует прозрачность проведения государственных закупок.

Расследование о коррупции

Как сообщалось, в конце июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Заксобрании Ульяновской области и региональном Минздраве. Следственные мероприятия, по данным областной Общественной палаты, проводились в рамках уголовного дела о нарушениях при закупках медпрепаратов для больниц Ульяновска и области.

Обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) предъявлены депутату Заксобрания Ульяновской области Игорю Тихонову, генеральному директору АО "Ульяновскфармация" Ольге Кузнецовой и ее заместителю Евгению Когану. По данным следствия, размер ущерба от их преступных действий составил около 10,5 млн рублей. Также в деле фигурирует министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов, который после обысков был госпитализирован в больницу. На время проведения проверки он отстранен от должности.

По версии следствия, Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение в органах госвласти, оказывали давление и вынуждали представителей медучреждений к заключению контрактов и договоров с АО "Ульяновскфармация". Коган и Тихонов столичным судом были отправлены под арест до конца августа, а Кузнецовой назначен домашний арест на этот же срок.