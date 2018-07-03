Застрявшие в Японии российские моряки вернулись на родину

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские моряки с брошенного в Японии судна Tredecim под флагом Танзании во вторник вернулись на родину, сообщил "Интерфаксу" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, один из моряков проживает на Сахалине, еще двум предстоит дорога домой: в приморский город Находка и в Волгоград.

Представитель профсоюза не уточнил судьбу украинского члена экипажа.

Как сообщалось, три российских и один украинский моряк с судна Tredecim под флагом Танзании, попросили РПСМ и генконсульство РФ в Японии оказать помощь в репатриации. Судовладелец бросил судно в порту вместе с экипажем. Моряки сообщали о нехватке топлива и продуктов, долг по зарплате экипажу за шесть месяцев составил $80 тысяч.