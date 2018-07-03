Россельхознадзор выявил очередные нарушения в продуктах из Белоруссии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в очередной раз выявил нарушения в продукции белорусских перерабатывающих предприятий.

Как сообщает служба, нарушения обнаружены во время исследования продукции в подведомственных Россельхознадзору лабораториях. Так, повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки в рыбе производства форелевого хозяйства "Лохва". В связи с этим поставки продукции с него теперь будут находиться под усиленным лабораторным контролем.

Такая же мера введена в отношении продукции предприятия "Мозырские молочные продукты", в которой обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Белоруссии о случаях превышения массовой доли нитратов в молоке ОАО "Беллакт Волковысское", Оршанского молочного комбината, Минского молочного завода №1, предприятия "Данон Пружаны". В сырах ОАО "Дятловский сыродельный завод" и ОАО "Здравушка-милк" (Холопенческий филиал) обнаружены стерины.