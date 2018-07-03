Скворцова допустила небольшой рост цен на лекарства за счет криптозащиты маркировки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что цены на лекарства в связи с возможным введением криптозащиты маркировки препаратов повысятся незначительно, но конкретных цифр не назвала.

Скворцова отметила, что эксперимент по маркировке лекарств, который продолжается с февраля 2017 года, "идет по тем правилам, которые устанавливались год назад", когда Минздрав прогнозировал повышение цен на 30-55 копеек за упаковку.

"Наши расчеты, действительно, не учитывали тот новый механизм, который сейчас обсуждается и рассматривается правительством - по дополнительной криптозащите кодов, для того чтобы можно было этой системе существовать не только онлайн, но и офлайн", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос депутата, который выразил озабоченность возможностью увеличения цен в связи "с введением системы маркировки и платной криптографической защиты на каждую упаковку".

"Это важно, безусловно, но по предварительным расчетам большого удорожания это тоже не даст", - отметила министр. По словам главы Минздрава, ведомство готово "в рабочем порядке все расчеты показать".

Как сообщали ранее некоторые СМИ, оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - сообщил о внедрении криптошифрования для маркировки лекарств. Разговоры о внедрении защиты начались еще весной, но официально об этом объявили кураторы маркировки "Фарма" в Ассоциации европейского бизнеса в середине июня, пишет издание "Фармацевтический вестник".

Некоторые крупные фармкомпании принимают участие в эксперименте по криптозащите маркировки.

Маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот, становится обязательной с 1 января 2020 года. При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно и охватит до тысячи производителей, до 2,5 тысяч оптовых организаций, до 350 тысяч медицинских организаций, пунктов выдачи и аптек.