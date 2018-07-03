Телеком-менеджер Милашевский возглавил "ГЛОНАСС"

В компании заявляют, что уже работают над исправлением неточности Подробнее

Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктов Подробнее

Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

Ранее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет Госдумы Подробнее

В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

2 июля 19:16

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации

Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нет Подробнее

2 июля 16:39

В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"

Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомстве Подробнее

2 июля 12:45

Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

По данным источника, французские власти отдали сенатору паспорт, но залог еще не вернули Подробнее

2 июля 10:58

Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать

Этого хотела бы почти треть российской молодежи, но ВЦИОМ не считает это желанием сбежать "из ужасающей российской реальности" Подробнее

2 июля 10:13

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Глава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатов Подробнее

1 июля 16:43

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО